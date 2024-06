Interrogé par nos confrères de Ouest France, Arnaud Clément se réjouit de l’as­so­cia­tion de Nadal et Alcaraz pour les Jeux Olympiques de Paris.

« Alcaraz est son succes­seur. Il y a un signe assez fabu­leux, c’est au moment où Nadal a peut‐être joué son dernier Roland‐Garros qu’Alcaraz le gagne… Et peut‐être qu’il en rempor­tera d’autres (rires). Peut‐être pas avec la même domi­na­tion, car ça va être compliqué, mais il a toutes les armes pour en prendre plus. Le clin d’œil est sympa. Donc les voir s’associer aux JO, en plus à Roland‐Garros, c’est juste fabu­leux comme timing.