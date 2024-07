On parle des Jeux comme d’une grande fête de tous les athlètes. Ce n’est pas forcé­ment vrai, encore davan­tage avec certains sites qui sont très loin du centre névralgique.

C’est par exemple le cas des cham­pions de tir qui se trouvent par exemple à Châteauroux. Le cas de l’équipe de France de tennis est moins criant car logée au CNE à la porte Molitor, mais les cham­pions sont loin de l’ef­fer­ves­cence du village olym­pique. Un regret pour Arthur Fils.

« C’est dommage bien sûr, ça aurait été un rêve de gosse mais malheu­reu­se­ment, c’est un peu loin. Surtout qu’on joue à Roland. Au final, ce n’est pas grave, je me rattra­perai à Los Angeles. D’autant plus que là, la deuxième semaine, on s’en­vole à Montréal direct. Malheureusement ou heureu­se­ment, le tennis, on joue toutes les semaines et on a un programme à tenir », a déclaré le jeune trico­lore qui pense déjà à la prochaine édition de JO en 2028.