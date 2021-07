Paula Badosa est une coriace. Après avoir éliminé Kristina Mladenovic et, surtout, Iga Swiatek, l’Espagnole s’est quali­fiée pour les quarts de finale du tournoi olym­pique après une victoire tran­quille sur l’Argentine Nadia Podoroska (6–2, 6–3). Éliminée du double avec Sara Sorribes Tormo mais en lice sur le double mixte avec Pablo Carreno‐Busta, la 29e joueuse mondiale est prête à tout pour remporter une médaille pour l’Espagne. Vraiment à tout…

« Je fais le maximum et je vais tout faire pour ramener une médaille à mon pays sur ces Jeux. Même si je dois mourir, je vais laisser tout ce que j’ai sur le court », a déclaré celle qui est encore en course en simple avec sa compa­triote Garbine Muguruza. « Pour moi, être avec Garbine ici est quelque chose qui m’ex­cite beau­coup. Je l’ai suivie sur tous les tour­nois du Grand Chelem et j’es­père qu’on appor­tera de nombreux succès à notre délégation. »