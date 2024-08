Surclassé en quarts de finale de l’es­ca­lade de vitesse sur les Jeux Olympiques de Paris, le Français Bassa Mawen a donc mis un terme à sa carrière à l’issue de cette défaite.

Connu pour avoir établi le tout premier record de sa disci­pline lors des JO de Tokyo avec un chrono de 5,45, le vice‐champion du monde en 2018 a expliqué à nos confrères de Brut pour­quoi il avait décidé de prendre se retraite. Et pour étayer son propos, il a décidé d’uti­liser l’exemple de Rafael Nadal.

« Pourquoi ce seront mes derniers JO ? Déjà, j’ai 39 ans, donc à un moment il faut savoir s’ar­rêter. Je vais avoir 40 ans cette année. Je veux arrêter vrai­ment au plus haut de mon niveau et pas sur une phase descen­dante, où je vais commencer à sous‐performer. Je trouve ça hyper dommage si je prends l’exemple de Nadal qui chute et qui va arrêter au plus bas de son niveau. Pas forcé­ment au plus bas mais quand même rela­ti­ve­ment bas comparé à tout ce qu’il a traversé, tout ce qu’il a connu. »