Une légende s’en est allée !

Ça fait mal au coeur mais c’est désor­mais offi­ciel, Andy Murray ne remettra plus jamais les pieds sur un court de tennis en compé­ti­tion officielle.

Préférant se retirer en simple pour privi­lé­gier le double avec son compa­triote et ami, Dan Evans, le Britannique a tout donné pour offrir une nouvelle médaille à son pays, lui qui en a déjà rapporté trois dont deux en or.

Mais la marche était beau­coup trop haute ce jeudi soir pour Andy et Dan qui, après s’être mira­cu­leu­se­ment hissés en quarts de finale de ces Jeux Olympiques de Paris, ont été dépassés par la paire améri­caine composée de Taylor Fritz et Tommy Paul : 6–2, 6–4 en 1h15.

C’est désor­mais le temps des adieux pour Sir Andy Murray qui va évidem­ment rece­voir une pluie d’hom­mages de la part des joueurs et des spor­tifs du monde entier.

Si l’on retiendra évidem­ment sa carrière incroyable au cours de laquelle il aura fait plus que résister avec les trois meilleurs joueurs de l’his­toire (neuf finales de Grand Chelem pour trois titres, pour ne citer que cela), on se souviendra surtout de sa persé­vé­rance, de sa comba­ti­vité et surtout de son amour du jeu notam­ment lors­qu’il a décidé de s’ac­cro­cher et de pour­suivre sa carrière après une lourde opéra­tion de la hanche et la pose d’une prothèse.

Un joueur unique avec une menta­lité hors norme qui va beau­coup manquer au tennis et à tous les fans de la petite balle jaune.

Andy Murray n’est plus un joueur de tennis mais son esprit tennis­tique est éternel. Vive Andy Murray.