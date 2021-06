Officiellement forfait pour les Jeux Olympiques de Tokyo, tout comme son compa­triote Rafael Nadal, Roberto Bautista Agut s’est exprimé sur les raisons de ce forfait en marge du tournoi de Majorque sur lequel il est en quarts de finale. S’il n’in­voque pas les restric­tions sani­taires, l’Espagnol veut surtout alléger son calendrier.

« Je préfère concen­trer mes forces et toute ma concen­tra­tion sur le calen­drier ATP et les tour­nois du circuit. Je ne me vois pas aller à Tokyo car je n’en ai pas la force à cause notam­ment du chan­ge­ment d’heure et parce que j’ai beau­coup joué cette année. J’ai eu un calen­drier très chargé et puis après Wimbledon je préfère rentrer quelques jours chez moi pour me reposer et être avec ma femme et mon fils. Après, je jouerai les tour­nois sur terre battue en Europe, puis je rentrerai à nouveau chez moi et j’es­saierai de recharger les batte­ries avant d’aller aux États‐Unis. L’idée est de rendre un calen­drier plus confor­table et supportable. »