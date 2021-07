Belinda Bencic a réalisé ce que Roger Federer et Martina Hingis n’ont jamais réussi : décro­cher la médaille d’or aux Jeux Olympiques. La Suissesse leur a dédié ce titre et en a profité pour révéler une petit anec­dote datant de ce samedi matin, avec le Maestro…

« Roger m’a écrit ce matin‐là un message disant qu’au­jourd’hui est une bonne journée pour réaliser mes rêves. Cela m’a rendu très heureuse. Je l’ai fait pour Martina et Roger aussi, ils ont accompli telle­ment de choses et je ne pourrai jamais y parvenir. C’est pour­quoi cette victoire est aussi pour elle, pour Martina et Roger », a confié la nouvelle cham­pionne olym­pique. Roger n’a jamais oublié de la soutenir tout au long du tournoi, même à distance.