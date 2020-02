Roger Federer ne le cache pas, il a fait des Jeux Olympiques de Tokyo une priorité en cette saison 2020. Interrogée par la radio SRF, Belinda Bencic, elle, n’a pas caché son rêve de participer au tournoi olympique aux côtés du Bâlois pour le double mixte : « Je l’espère. Cela dépend de sa forme. S’il décide de participer au simple et au double mixte, alors je serai très heureuse qu’on le fasse ensemble. »

La Suissesse de 22 ans a participé à la Hopman Cup avec le maestro suisse. Ensemble, ils ont remporté les éditions 2018 et 2019. « Quand je ne le connaissais pas très bien, j’étais très nerveuse quand je lui parlais. Je l’ai rencontré à la Hopman Cup où il m’a beaucoup aidé, se souvient la cinquième mondiale. Même maintenant, il est toujours à l’écoute pour moi. Il est à mes côtés quand je l’interroge sur l’entraînement et la préparation. En plus d’être un immense champion, il veut aussi aider la nouvelle génération. »