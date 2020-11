Associée à Roger Federer en double mixte lors des éditions 2018 et 2019 de la Hopman Cup, désormais modifiée en ATP Cup, la Suissesse Belinda Bencic a désormais hâte de renouveler cette association lors des prochains Jeux Olympiques de Tokyo : « Je suis prête, c’est maintenant à Roger (rires). Non, rien n’est encore décidé, tout est encore très loin pour moi. Mais en plus des tournois du Grand Chelem, les Jeux Olympiques restent l’un de mes grands objectifs – en simple et peut-être aussi en mixte. Si nous restons en bonne santé, j’aimerais concourir avec Roger », a expliqué l’actuelle 12e joueuse mondiale qui attend le feu vert de son compatriote.