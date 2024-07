Lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a évoqué la suite et la fin de carrière de Rafael Nadal après sa défaite contre Novak Djokovic au deuxième tour des Jeux Olympiques de Paris.

« L’amour du jeu, bien sûr mais quand tu as été Rafael Nadal, tu ne peux pas conti­nuer à jouer à ce niveau‐là. Il va bien voir. Je pense qu’il a envie d’essayer puisqu’il n’est pas blessé. On voit qu’il n’y avait pas trop de problèmes avec sa cuisse. Peut‐être qu’il va pouvoir retra­vailler un peu plus, pousser la bécane. Mais s’il se prend des taules et des taules… Là, les autres joueurs n’ont plus peur de lui. Alors que les gens ont encore peur de Djokovic. »