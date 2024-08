Alors que Novak Djokovic s’est montré très inquiet après son quart de finale contre Stefanos Tsitsipas, au cours duquel il a souf­fert du genou droit (opéré en juin dernier après Roland‐Garros), le jour­na­liste Benoît Maylin a remis en cause la sincé­rité du Serbe lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax.

« Je sais que je vais me faire criti­quer. Mais tant pis. J’ai le doute. J’avoue que j’ai le doute ! Le doute qu’il fasse du cinéma ? Oui ! Il y a 4–0 pour Tsitsipas dans le deuxième set. Comme par hasard… Tsitsipas se demande : ‘qu’est‐ce qu’il se passe ?’. Et derrière, il ne met plus une balle dans le court. Ça me rend dingue. Djokovic est en demi‐finales pour la quatrième fois des JO. Il n’en a jamais gagné une. Il va jouer Musetti, il est archi favori. Musetti est en feu. Et tout d’un coup, il a mal au genou, on ne sait pas s’il va jouer. Les autres l’en­tendent ça. »