Forfait de dernière minute pour les Jeux olym­piques de Tokyo après une bles­sure mal guérie à la cuisse survenue avant la finale de Wimbledon, Matteo Berrettini s’est confié au quoti­dien italien La Stampia dans lequel il évoque Novak Djokovic et son envie de réaliser le Golden Slam. Selon lui, rien n’est joué car les condi­tions japo­naises seront très différentes.

« C’est le plus fort, et celui qui sait le mieux quoi faire dans certaines situa­tions. Mais ce n’est pas quelque chose d’ac­quis pour remporter l’or olym­pique. Sans public, avec des matchs en trois manches et avec toutes les attentes, ce n’est pas une tâche facile. Beaucoup peuvent le mettre en difficulté. »