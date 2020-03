Le report des Jeux Olympiques n’a pas suscité énormément de réactions dans le monde de la petite balle jaune. Néanmoins, Sergi Bruguera, capitaine de la sélection espagnole de la Coupe Davis, a tenu à approuver cette décision (propos relayés par puntodebreak) : « Je pense que c’est une bonne décision. Les Jeux Olympiques sont l’événement le plus important dans le monde sportif et personne, je pense, n’arriverait dans les meilleures conditions aussi bien physiquement que mentalement. C’est une sage décision et tous les athlètes, les fédérations se donnent du temps pour s’y préparer de nouveau. »