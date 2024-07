Alors que la céré­monie d’ou­ver­ture des Jeux olym­piques de Paris aura lieu ce vendredi soir et qu’elle risque de s’éter­niser jusque tard dans la soirée, plusieurs joueurs, dont les membres de l’équipe de France de tennis, ont déjà renoncé à s’y rendre.

C’est cette fois au tour de l’un des grands favoris du tournoi, Carlos Alcaraz, de « déclarer forfait » pour le tant attendu défilé en péniches. « Je me réjouis­sais d’as­sister à la céré­monie d’ou­ver­ture des Jeux olym­piques aujourd’hui avec l’Espagne, mais j’ai deux matchs demain (samedi) et il est préfé­rable de se reposer et d’être prêt ! Ça commence ! »

Me hacía mucha ilusión poder ir hoy a la Ceremonia Inaugural de los JJOO con 🇪🇸, pero mañana tengo dos partidos y lo acon­se­jable es descansar y estar listo ! Esto empieza ! 💪🏻 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) July 26, 2024

Même son de cloche ou presque pour Rafael Nadal, qui dispu­tera le double avec son jeune compa­triote ce samedi soir (pas avant 19h), même si sa rencontre en simple n’est prévue que dimanche. Selon les infor­ma­tions des médias espa­gnols, le médaillé d’or aux JO de Pékin en 2008 n’a pas encore pris sa décision.