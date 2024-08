Dans des propos recueillis par Marca après sa défaite en double avec Rafael Nadal en quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris, Carlos Alcaraz a fait quelques révé­la­tions sur les moments qui ont suivi dans le vestiaire, où la décep­tion était forcé­ment immense.

« Dans le vestiaire après notre défaite, nous avons parlé un peu du match, de ce que nous avons fait de mal et de ce que nous aurions dû faire. En fin de compte, nous ne sommes pas habi­tués à jouer en double et nous avons été très atten­tifs à nos adver­saires. Quand vous ne vous concen­trez pas sur votre jeu et que vous vous concen­trez davan­tage sur leurs dépla­ce­ments, vous hésitez beau­coup plus. »