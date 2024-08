Battue dès le premier tour en simple, en double mixte et en huitièmes de finale en double, Caroline Garcia n’a pas fait forte impres­sion sur ces Jeux Olympiques de Paris. C’est le moins qu’on puisse dire.

Pourtant, la Française, dans un (très) long message publié ce jeudi sur ses réseaux sociaux, a fait part d’un opti­misme assez inat­tendu. Extraits.

J’avais un rêve ces derniers mois, un rêve qui m’a permis de me battre, de persé­vérer, de m’en­traîner, un rêve qui m’a aidé à trouver un moyen de me connecter au tennis, mon rêve était de gagner une médaille aux Jeux Olympiques dans pays à Paris en 2024.

— Caroline Garcia (@CaroGarcia) August 1, 2024

« Je suis très déçue de mes résul­tats, j’au­rais aimé pouvoir faire vivre le rêve olym­pique plus long­temps. Je dois accepter que je n’étais pas assez forte, mes diffé­rents adver­saires étaient meilleurs que moi sur ces matchs. Néanmoins, j’ai tout donné, et en récom­pense, j’ai vécu une expé­rience inou­bliable avec le public, une connexion si forte et si puis­sante que je n’avais jamais ressentie aupa­ra­vant. Cela m’a donné de l’énergie, cela a rallumé quelque chose en moi. J’ai retrouvé un visage, une déter­mi­na­tion et une comba­ti­vité qui s’étaient éteints. J’ai retrouvé la lumière sur le court de tennis. »

Une « lumière » qu’on espère voir briller de mille feux dès la tournée améri­caine et l’US Open où elle avait obtenu le meilleur résultat de sa carrière en Grand Chelem avec une demi‐finale en 2022.