Carreno Busta : « C’est certainement le titre le plus important de ma carrière mais battre Djokovic pour être en bronze à Tokyo a probablement été le moment le plus excitant »

Vainqueur du premier masters1000 de sa carrière, l’Espagnol place donc cette victoire très haut mais il y a eu un autre moment qui compte au moins autant.

« Ce n’est pas mon premier titre, mais c’est certai­ne­ment le plus impor­tant. C’est un Masters 1000, gagner ce genre de titre est formi­dable. Cette année, je n’ai pas eu de bons résul­tats, mais je peux enfin dire que j’ai ce trophée, et c’est très impor­tant. Il est diffi­cile de le comparer aux Jeux, car les Jeux olym­piques sont les Jeux olym­piques. C’était une médaille de bronze, je n’ai pas gagné le titre comme aujourd’hui, mais j’ai battu Medvedev, et battre Djokovic pour être en bronze est proba­ble­ment le moment le plus exci­tant de toute ma carrière. Il est vrai qu’au­jourd’hui, je suis aussi très, très heureux. Ce sont des senti­ments diffé­rents, mais j’ap­précie les deux. J’aimerais conti­nuer à en profiter »