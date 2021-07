Pablo Carreno Busta pleu­rait à chaudes larmes sur le court à la fin du match. Il a bataillé et jamais lâché durant ces Jeux Olympiques. Il rapporte une médaille à l’Espagne. Sûrement le moment le plus excep­tionnel de sa carrière, à 30 ans.

« Je pense que c’est la plus grande réus­site de ma vie. C’est une chose incroyable. Après la défaite d’hier (contre Karen Khachanov), j’ai ressenti tout le soutien et tout l’amour du peuple. J’ai dû tout donner à nouveau, et après avoir perdu le deuxième set, plus personne ne devait y croire, mais j’ai réussi à me recons­truire et je pense que c’est grâce à toute l’Espagne. Vous m’avez encou­ragé, vous m’avez soutenu et le senti­ment que j’ai eu durant cette semaine est quelque chose d’in­croyable. C’est un bronze. Je n’ai pas pu donner plus car j’ai tout donné. J’espère que cela a servi à récom­penser tout l’amour que j’ai ressenti au cours de cette semaine. »