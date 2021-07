Pablo Carreno Busta est en pleine confiance sur ces JO de Tokyo. Très solide vain­queur de Daniil Medvedev en quarts de finale du tournoi olym­pique (6–2, 7–6), l’Espagnol, opposé à Karen Khachanov en demies, n’est plus qu’à une victoire de ramener à coup sur une médaille à son pays.

Présent en confé­rence de presse, Pablo a reconnu qu’il avait tout simple­ment disputé l’un des meilleurs matchs de sa carrière : « C’est l’une de mes plus belles victoires depuis le début de ma carrière. Medvedev est l’un des meilleurs joueurs de tennis du monde, un joueur qui joue tous ses matchs à un niveau d’in­ten­sité assez élevé et qui vous oblige toujours à être à 100% pour l’emporter. J’ai dominé le premier set et il n’a rien pu faire pour m’in­quiéter. A 2–4 dans le deuxième set, je savais que si je conti­nuais à jouer à ce niveau, j’au­rais mes options pour le débreaker. On a atteint le tie‐break et j’ai fait moins de fautes que lui. Aujourd’hui (jeudi) j’ai très bien joué, ratant très peu de balles et atta­quant quand j’en avais l’oc­ca­sion. Évidemment, cette stra­tégie de jeu a fait beau­coup de dégâts à Daniil qui, dès les premiers instants, a été très mal à l’aise. »