Ravi de parti­ciper à la céré­monie d’ou­ver­ture des Jeux Olympiques de Paris, au sein de la délé­ga­tion norvé­gienne, Casper Ruud a débattu avec un obser­va­teur sur Twitter à propos de la plus grande star de cette édition 2024 à Paris.

Jeg vet ikke hva man skal legge mest vekt på, men jeg kan være enig at lebron er den største stjernen i OL. Djoko, nadal, curry, mcilroy er ikke langt unna i mine øyne, og jeg synes det djoko og Rafa har gjort rent sportslig er bedre enn alle andre men det er jo ikke objektivt😅 — Casper Ruud (@CasperRuud98) July 26, 2024

« Je ne sais pas sur quoi insister le plus, mais je suis d’ac­cord pour dire que LeBron est la plus grande star des Jeux olym­piques. Djoko, Nadal, Curry, McIlroy ne sont pas loin à mes yeux, et je pense que ce que Djoko et Rafa ont fait d’un point de vue pure­ment sportif est unique, mais je ne suis pas objectif », a écrit le triple fina­liste en Grand Chelem.