Alors qu’il a bataillé jusqu’à 23h30 pour s’im­poser en finale à Umag samedi contre Lorenzo Musetti (2−6, 6–4, 7–6) pour remporter son troi­sième titre en carrière, Francisco Cerundolo doit affronter le Chilien Barrios Vera ce dimanche au premier tour des Jeux Olympiques de Paris (pas avant 16h30), tandis que Musetti sera opposé à Gaël Monfils.

« Nous devons tous les deux jouer demain (dimanche). Je ne sais pas comment nous allons faire. Je suis fatigué, je ne sais pas comment il se sent. Mais dimanche sera vrai­ment diffi­cile pour nous deux car nous n’al­lons pas dormir cette nuit, ou proba­ble­ment deux ou trois heures parce que nous avons un vol tôt demain (dimanche). Nous arri­ve­rons sur place, nous nous échauf­fe­rons et nous entre­rons sur le terrain. Lui et moi, nous allons proba­ble­ment tout donner pour notre pays. Je veux vrai­ment jouer les Jeux olym­piques. Je vais puiser de l’énergie au plus profond de moi‐même », a déclaré l’Argentin au micro de l’ATP.