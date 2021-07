Chaque athlète avait la possi­bi­lité d’avoir un invité.

Félix a donc décidé invité son papa.

Son père joue en somme le rôle de coach : « Avec tout ce que mon père a accompli pour moi, c’était une façon de le remer­cier. Il me disait ce matin qu’il n’aurait jamais pensé parti­ciper aux Jeux olym­piques un jour. On avait le droit à un invité. Mon père n’habite pas dans le Village olym­pique comme moi, mais dans un hôtel à proxi­mité. On peut se voir au terrain, mais pas à l’extérieur. » a explique le joueur cana­dien qui a fait un formi­dable cadeau à son papa.