Qualifié pour les huitièmes de finale pour sa première parti­ci­pa­tion à des Jeux olym­piques, Jérémy Chardy, qui affron­tera le Britannique Broady ce mercredi, est revenu sur l’am­biance parti­cu­lière qui règne au sein du village olym­pique et du camp trico­lore. Une donnée qui lui permet d’évo­luer à son meilleur niveau.

« Ce n’est pas un tournoi comme les autres. Les Jeux, c’est fabu­leux. Se retrouver avec tous les athlètes fran­çais et tous les athlètes du monde entier… Dans l’équipe, les joueurs, le staff, il y a une super ambiance. On passe des super moments en dehors du court. Il y aura plein de souve­nirs. Quand ça se passe comme ça, que tu prends autant de plaisir, ça te donne envie de te battre vrai­ment sur le court et d’aller cher­cher ton meilleur niveau. Je suis content pour moi, mais aussi pour eux : je sais qu’ils veulent vrai­ment qu’on gagne et ils nous mettent dans les meilleures conditions. »