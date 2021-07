Malgré la chaleur, la fatigue et les cour­ba­tures, Jérémy Chardy n’a jamais rendu les armes pour aller cher­cher une quali­fi­ca­tion en quarts de finale pour ses premiers JO. Vainqueur en trois manches face au britan­nique Broady (7–6, 4–6, 6–1), le Palois, qui affron­tera Alexander Zverev pour une place dans le dernier carré, s’est exprimé à la suite de ce succès.

« Quand je fais cinq sets en un jour, le lende­main c’est dur pour moi main­te­nant ! Hier (mardi), j’ai fait un simple très dur dans la chaleur et le soir j’ai dû faire le double. Ce mercredi matin, j’avais mal partout. L’énergie n’était pas là dès le début du match. Ce n’était pas facile. Au milieu du deuxième set, j’ai eu un bon coup de barre. J’étais vrai­ment dans le dur. Lui jouait bien et ne ratait pas, il n’y avait pas grand‐chose à faire. Les dix minutes de pause m’ont fait du bien. J’ai pu me changer, reprendre de la luci­dité. Je me suis dit : « Il ne reste plus qu’un set, il faut tout donner. » J’ai essayé de mettre beau­coup d’in­ten­sité dès le retour. J’ai fait un bon jeu pour breaker et j’ai enchaîné. Je n’étais pas super bien physi­que­ment mais j’ai serré les dents. Même si les jambes brûlaient, je suis allé cher­cher ma victoire. »