Largement battu par Alexander Zverev ce jeudi en quarts de finale du tournoi olym­pique (4–6, 1–6), Jérémy Chardy était forcé­ment déçu mais loin d’être abattu, conscient qu’il est tombé sur un excellent joueur allemand.

« Il était plus fort que moi partout. Je ne me suis pas trop amusé ce soir (jeudi) ! J’ai parlé avec lui sur le chemin du retour, il m’a dit que ça faisait long­temps qu’il n’avait pas aussi bien senti la balle. Pas de chance ! Face aux meilleurs, c’est diffi­cile, alors quand ils sont dans un bon jour… On veut toujours gagner, mais parfois il faut accepter que son adver­saire est plus fort. »