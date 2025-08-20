AccueilJeux OlympiquesComme Nadal, Sinner aura peut-être bientôt une très très grosse émotion
Comme Nadal, Sinner aura peut‐être bientôt une très très grosse émotion

Voila une nouvelle qui va ravir l’ac­tuel numéro un mondial, Jannik Sinner.

En effet, selon le Corriere della Sera, l’Italien se verrait confier une mission de taille.

Il ferait partie d’une courte liste de candi­dats pour allumer la vasque olym­pique lors de la céré­monie d’ou­ver­ture des prochains Jeux Olympiques d’hiver 2026 à Milan‐Cortina.

Une juste récom­pense pour le Transalpin, qui porte fière­ment les couleurs de son pays depuis des années sur le circuit ATP.

Véritable icône dans son pays, Jannik a main­te­nant un statut parti­cu­lier dans le cœur de ses compa­triotes depuis qu’il a notam­ment remporté quatre victoires en Grand Chelem et un sala­dier d’argent.

