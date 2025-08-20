Voila une nouvelle qui va ravir l’actuel numéro un mondial, Jannik Sinner.
En effet, selon le Corriere della Sera, l’Italien se verrait confier une mission de taille.
Il ferait partie d’une courte liste de candidats pour allumer la vasque olympique lors de la cérémonie d’ouverture des prochains Jeux Olympiques d’hiver 2026 à Milan‐Cortina.
Une juste récompense pour le Transalpin, qui porte fièrement les couleurs de son pays depuis des années sur le circuit ATP.
Véritable icône dans son pays, Jannik a maintenant un statut particulier dans le cœur de ses compatriotes depuis qu’il a notamment remporté quatre victoires en Grand Chelem et un saladier d’argent.
Publié le mercredi 20 août 2025 à 17:15