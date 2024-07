Désignée comme porte‐drapeau de la délé­ga­tion améri­caine à seule­ment 20 ans aux côtés de Lebron James, Cori Gauff se souviendra long­temps de cette première expé­rience aux Jeux Olympiques même si elle s’est inclinée dès les huitièmes de finale ce mardi, peut‐être rattrapée par la pression.

Et alors que la plupart de ses collègues ont décidé de ne pas séjourner au village olym­pique et de privi­lé­gier plus de confort à l’hôtel, la 2e joueuse mondiale, qui a fina­le­ment décidé de rester, a reconnu avoir été inspirée par Rafael Nadal.

« Au début, je voulais partir puis j’ai rencontré tous ces athlètes extra­or­di­naires qui séjournent dans le village, et Rafa y séjourne aussi. Alors je me suis dit que s’il pouvait le faire, je pouvais le faire aussi. Mais je comprends pour­quoi certains de mes coéqui­piers sont partis. »