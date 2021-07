Enfin. Après 17 ans sans victoire aux Jeux Olympiques pour une paire fran­çaise en double dames aux Jeux Olympiques, Alizé Cornet et Fiona Ferro ont rompu la malé­dic­tion. Elles ont assez faci­le­ment disposé des deux ukrai­niennes, Elina Svitolina (Monfils), et Dayana Yastremska : 6–2, 6–4 en 1h21. La dernière victoire trico­lore en doubles dames remon­tait aux JO d’Athènes, en 2004, avec Nathalie Dechy et Sandrine Testud. Une éternité.

