Ancien 2e joueur mondial et actuel­le­ment consul­tant pour Eurosport Espagne, Alex Corretja a été inter­rogé sur celui qui capte le plus d’at­ten­tions ces derniers jours, un certain Novak Djokovic.

« S’il a pris la déci­sion d’y aller (aux JO, ndlr), c’est qu’il a assez d’énergie pour le faire. Si Novak a décidé d’y aller, c’est parce qu’il le sent dans son cœur. Il ne pense pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Il est numéro 1 mondial, il compte 20 tour­nois du Grand Chelem, le joueur de tennis avec le plus de semaines comme numéro 1… s’il est à 100% il aura de belles oppor­tu­nités. Il est l’homme à battre, et beau­coup voudront le battre. Il faudra y aller pas à pas car le niveau est très élevé en tennis masculin et, en plus, c’est au meilleur des 3 sets. Je ne pense pas qu’il devrait ressentir plus de pres­sion que les autres. »