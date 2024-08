Le coéqui­pier d’Andy Murray qui a une chro­nique au Daily Mail a expliqué les coulisses du dernier match de l’Ecossais, c’est émou­vant. On sent que Dan a été mraué à vie par les dix jours passés aux côtés de Sir Andy.

« C’était une sensa­tion étrange dans le vestiaire avec Andy Murray jeudi soir. J’avais la larme à l’œil parce que c’est un bon ami et c’était bien sûr triste de lui dire au revoir. Il faut toujours un peu plus de temps à Andy pour se rendre aux douches car il a telle­ment de demandes d’en­tre­tien, alors moi, ma femme et sa mère atten­dions un moment qu’il quitte le terrain. Ce n’est pas le style d’Andy d’en faire trop, donc aucun bouchon de cham­pagne n’a éclaté. Nous lui avons juste offert nos applau­dis­se­ments, pris quelques photos d’équipe et ouvert une bouteille de coca. Nous avons ressenti telle­ment d’amour pendant nos 10 jours à Paris et ce fut l’une des plus belles expé­riences de ma vie. Gagner notre deuxième match contre les Belges, revenir au super tie‐break… Je ne pense pas ressentir à nouveau ce senti­ment. J’étais engourdi quand je suis allé lui serrer la main, je ne sentais plus mes jambes. C’était le genre d’excitation qu’on ressent en tant qu’enfant »