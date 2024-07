Lors d’un entre­tien accordé au quoti­dien AS, David Ferrer, le capi­taine de la délé­ga­tion espa­gnole de tennis, a expliqué à juste titre que vivre au village olym­pique pouvait ressem­bler à une sorte de foire tant Rafael Nadal comme Carlos Alcaraz sont solli­cités à chaque sortie par les autres athlètes pour des seflies, auto­graphes ou autres petits mots.

Et comme Rafa et Carlos ne savent pas dire non, cela peut devenir très compliqué : « Rafa et Carlos suscitent beau­coup d’at­tentes, mais nous le savions déjà et c’est logique. C’est même diffi­cile pour nous d’aller dîner. »

Des propos confirmés par les très nombreuses photos qui circulent sur les réseaux sociaux.