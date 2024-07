Présent ce vendredi sur le court Philippe‐Chatrier pour assister à l’en­traî­ne­ment de sa paire de double composée de Rafael Nadal et de Carlos Alcaraz, David Ferrer, le capi­taine espa­gnol, s’est montré plutôt opti­miste concer­nant la parti­ci­pa­tion du premier, bandé au niveau de la cuisse droite, au match de double prévu ce samedi.

En revanche, la possi­bi­lité de voir Nadal sur le court en simple ce dimanche face à Marton Fucsovics est loin d’être assurée.

« Je suis sûr que Rafa parti­ci­pera au double samedi parce qu’il s’est bien entraîné aujourd’hui. On verra comment il se sent. Le double demande moins d’in­ten­sité que le simple, pour lequel il faut être très bien préparé physi­que­ment et en pleine forme. »