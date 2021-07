Alejandro Davidovich Fokina est face à une montagne en huitièmes de finale des JO de Tokyo. Opposé à Novak Djokovic pour la deuxième fois de sa carrière (défaite 2–6, 1–6 en mai dernier à Rome), la pile élec­trique espa­gnole sait que rien n’est joué même face à un tel adver­saire. Il mise notam­ment sur la pres­sion qui pour­rait étouffer le Serbe.

« Nous étions en quaran­taine et nous étions les seuls à Marbella, nous avons donc commencé à nous entraîner avant le retour de la tournée, ce qui nous a permis d’avoir une bonne rela­tion. C’est un type formi­dable et j’ai beau­coup appris de lui car il m’a donné beau­coup de conseils. Bien qu’il soit un adver­saire coriace, il peut être battu. En fait, il y a des gens qui l’ont battu et chaque fois que je rentre sur le terrain, je pense à gagner, peu importe qui est en face de moi », a‑t‐il déclaré lors dans des propos rapportés par l’ITF. « Il est très confiant, mais je pense qu’il aura aussi la pres­sion de repré­senter son pays et de réaliser le Golden Slam. Je ne pense pas que ce sera facile à gérer. »