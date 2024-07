On avait déjà évoqué avec Arnaud Di Pasquale sa perfor­mance dans un numéro de notre maga­zine. La FFT a eu la bonne idée d’aller encore à sa rencontre pour qu’il évoque à nouveau ce moment unique de sa carrière. On y apprend forcé­ment de nouvelles choses.

« Il y a une finale pour la 3ème place à jouer, avec notam­ment la pire place, une 4ème place, l’hor­reur vrai­ment. Cela aurait été terrible. Donc je me remo­bi­lise tout de suite, en fait à la limite cela vient natu­rel­le­ment. Tu sais qu’il te reste encore une chance pour aller cher­cher une médaille. Il faut aller la cher­cher et se battre. Le moment le plus fort, le plus intense, j’ai une sorte d’ivresse de bonheur. Après cette victoire contre Federer, je me vois sortir du court, et il y avait le staff et quelques athlètes venus me voir jouer. Je suis devant eux, je rigole et je ne sais pas quoi dire. Je rigole, ils m’embrassent mais je suis bête. Ils attendent presque un mot de ma part. Il y a rien qui sort, j’ai juste la banane. C’est juste bon, c’est juste beau, c’est juste un kiff incroyable, c’était fina­le­ment assez fou. »

»