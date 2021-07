Juste avant de s’en­voler pour le Japon et sa capi­tale Tokyo pour prendre part aux Jeux olym­piques, Novak Djokovic a donné une ultime confé­rence de presse à l’aé­ro­port de Belgrade ce mardi. Sans surprise, le numéro 1 mondial a réaf­firmé son ultime ambi­tion sur ces Jeux : l’or olympique !

« Le calen­drier est vrai­ment diffi­cile mais je pense que mes prépa­ra­tifs ont été bons. De plus, j’ai gagné beau­coup de matchs récem­ment, ce qui vous donne toujours plus de confiance et d’énergie. Jouer pour mon pays, c’est le plus grand honneur et privi­lège pour moi. Je suis un athlète indi­vi­duel, nous avons rare­ment l’op­por­tu­nité de jouer en équipe. Je suis recon­nais­sant parce que nous avons pu gagner l’ATP Cup et la Coupe Davis, et il me manque main­te­nant l’or olym­pique. J’ai les plus hautes ambi­tions à Tokyo, ce n’est un secret pour personne que je vise la médaille d’or. »