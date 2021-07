Gros favori des Jeux, le judoka Teddy Riner est tombé de très haut avant de se relever et de décro­cher fina­le­ment une médaille de bronze.

Novak Djokovic avant de jouer son match face à Pablo Carreno Busta est un peu dans la même situa­tion, celle du roi déchu un peu groggy qui doit relever la tête pour tenter d’aller cher­cher le bronze.

Hier, quand on lui a posé la ques­tion concer­nant ce match pour la 3ème place ou celui du double mixte, le numéro 1 mondial ne se sentait pas vrai­ment dans un bon « mood » comme l’on dit : « Pour l’ins­tant, je ne me vois pas dans les meilleures condi­tions, j’es­père être meilleur demain. J’espère au moins profiter d’une des oppor­tu­nités de demain et décro­cher une médaille pour la Serbie »