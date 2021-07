Novak Djokovic a encore livré une belle copie lors de ce second tour face à Struff.

On aurait d’ailleurs pu penser que l’Allemand allait plus gêner le Serbe. Mais cela n’a pas été le cas, Nole a mené les débats et s’im­pose en deux manches (6–4, 6–3) sans être resté très long­temps sur le court (1h et 14 minutes).

En 8ème de finale, il affron­tera l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina. Leur seul confron­ta­tion a eu lieu cette année à Rome sur terre‐battue, Davidovich n’avait pas existé.