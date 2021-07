Intraitable, injouable, inoxy­dable… Les super­la­tifs manquent pour décrire le niveau de jeu de Novak Djokovic.

Pourtant opposé au local Kei Nishikori en quarts de finale du tournoi olym­pique, qui avait à cœur de briller chez lui, sur « ses » jeux, le Japonais n’a tout simple­ment pas existé : 6–2, 6–0 en seule­ment 1h10. Le Serbe n’a même perdu que 11 petits points derrière sa mise en jeu et s’af­firme de plus en plus comme l’ultra favori de ce tournoi.

Au prochain tour, il aura affaire au vain­queur du duel entre Alexander Zverev et Jérémy Chardy. Et même si l’Allemand l’a déjà battu à deux reprises, et en finale, on imagine mal Nole s’in­cliner sur ces JO tant il dégage une impres­sion­nante soli­dité et une déter­mi­na­tion sans faille.