Dans une lettre écrite à l’ITF, Novak Djokovic a évoqué son approche autour des Jeux Olympiques, seul titre qui manque à son palmarès.

« Il sera vrai­ment étrange de jouer dans les plus grands stades de Roland‐Garros, alors qu’il s’agit en réalité d’un événe­ment olym­pique. Ce sera aussi une foule diffé­rente, un public diffé­rent qui viendra nous voir jouer et nous soutenir. Tout sera beau­coup plus fort, avec beau­coup plus d’impact, mais c’est exac­te­ment le but des Jeux Olympiques. Il s’agit d’amener un sport qui unit le monde, d’amener des gens du monde entier à venir vous voir jouer et repré­senter votre pays, ce que j’aime »