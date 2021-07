Comme l’ont révélé les médias serbes avec lesquels il se confie toujours un peu plus, Novak Djokovic est allé parler aux orga­ni­sa­teurs pour qu’ils étudient la possi­bi­lité de retarder les matches à cause de la chaleur : « J’ai parlé aux orga­ni­sa­teurs et, malgré les diffi­cultés logis­tiques que cela implique, ils ont accepté d’étu­dier la possi­bi­lité de démarrer les matches plus tard pour la suite du tournoi. Ce serait mieux pour tout le monde » a expliqué le numéro 1 mondial toujours prêt à utiliser son aura pour faire tenter de bouger les choses.