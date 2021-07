Comme tous les joueurs, Novak Djokovic ne comprend pas le pour­quoi d’une program­ma­tion où les matchs commencent trop tôt dans la journée alors qu’il fait encore trop chaud. Sans véri­ta­ble­ment lancer un coup de gueule, le numéro 1 mondial a simple­ment vive­ment inter­pellé l’ITF : « Je ne comprends pas pour­quoi le début des premiers matchs n’a pas bougé, d’au­tant que les droits TV ne sont pas une excuse non plus, car en raison du déca­lage horaire ce serait fina­le­ment bien pour l’Europe et l’Amérique », a déclaré le numéro 1 mondial.

Un numéro mondial qui a été grand seigneur dans les vestiaires avec son adver­saire du jour, Hugo Dellien, puisque les deux hommes, comme dans un match de foot­ball, ont échangé leurs maillots.