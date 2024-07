Interrogé sur la retraite annoncée d’Andy Murray et celle plus ou moins programmée de Rafael Nadal, Novak Djokovic a fait du « Novak »

« Je suis conscient qu’avec la retraite de Nadal et Murray après les Jeux, une ère s’achève. Je pense que ma carrière touche égale­ment à sa fin, mais je pense qu’il y a et qu’il y aura des joueurs capables d’as­sumer le fardeau d’être les meilleurs. Je ne pense pas à la retraite, même si je sais que beau­coup de gens aime­raient que je prenne ma retraite pour que cette ère soit terminée. Mais je crois que tant qu’il restera au moins l’un d’entre nous, cette ère se pour­suivra. J’ai assisté au chan­ge­ment de nombreuses géné­ra­tions au cours des 15 dernières années. La fin est plus proche que le début, mais j’aime toujours la compé­ti­tion et je conti­nuerai jusqu’à ce que je ne l’ap­précie plus »