Novak Djokovic a longue­ment hésité avant de faire le choix de disputer les Jeux Olympiques de Tokyo. S’il a fina­le­ment été convaincu après une discus­sion avec une cham­pionne croate de saut en hauteur, le numéro 1 mondial, actuel­le­ment au Monténégro, n’est toujours pas emballé avant de prendre l’avion pour le Japon.

« Je vais jouer les Jeux Olympiques par patrio­tisme, à cause de mes senti­ments envers la Serbie. Je ne suis pas du tout ravi du fait de jouer sans public ou des diffé­rentes restric­tions dues au coro­na­virus au Japon, mais repré­senter votre pays aux Jeux Olympiques est essen­tiel. Je suis plein de confiance et très motivé pour repré­senter la Serbie de la meilleure façon possible », a confié Novak Djokovic à l’agence de presse monté­né­grine MINA.