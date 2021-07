Novak Djokovic est sur une autre planète. Invaincu depuis 22 matchs, le numéro 1 mondial donne une correc­tion à chaque adver­saire qui se présente devant lui. Et Kei Nishikori n’a évidem­ment pas échappé à la règle.

« Kei, je connais très bien son jeu. Lui qui joue au Japon, ce terrain où il a eu beau­coup de succès, je savais qu’il allait jouer très vite et qu’il ne me lais­se­rait pas beau­coup de temps donc je devais être très alerte. Et je sens que j’avais une réponse pour tout ce qu’il faisait. Les matchs ne sont pas de plus en plus faciles, mais mon niveau de tennis s’amé­liore de plus en plus. Je l’ai fait de très nombreuses fois dans ma carrière. Je sais que je suis le genre de joueur à jouer de mieux en mieux plus le tournoi avance, et c’est le cas ici. Je pense que je peux dire que c’est ma meilleure perfor­mance du tournoi. »