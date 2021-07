Novak Djokovic a donne une confé­rence de presse avant que le tournoi olym­pique ne débute. Il y fait part de son ambi­tion et insiste logi­que­ment sur le carac­tère excep­tion­nelle de sa posi­tion : « Je sais qu’il y a beau­coup de choses en jeu. Je sais que l’his­toire est en jeu, je me sens privi­légié et motivé de me retrouver dans cette situa­tion. J’ai travaillé très dur pour arriver ici, évidem­ment avec toute mon équipe, mais on parlera d’his­toire si tout se passe bien ici. » a explique le Serbe.

Puis Nole s’est logi­que­ment exprimé au sujet de Steffi Graf qui a réalise le fameux « Golden Slam » en 1998 : « J’ai la plus grande admi­ra­tion et respect pour tout ce que Steffi a accompli dans sa carrière et pour la marque qu’elle a laissée sur notre sport. J’ai travaillé avec son mari, Andre Agassi, il y a quelques années, et j’ai eu l’oc­ca­sion de passer quelques temps ensemble. à elle. Quand j’ai pensé à l’in­croyable succès qu’elle a obtenu, je n’ai jamais imaginé que quel­qu’un puisse avoir la moindre chance de l’égaler »