Qualifié pour les huitièmes de finale à Londres où il affron­tera le Chilien Cristian Garin, Novak Djokovic a été inter­rogé en confé­rence de presse sur les Jeux Olympiques de Tokyo qui débutent dans trois semaines. Même s’il faudra quand même lui reposer la ques­tion à l’issue du Grand Chelem londo­nien, il semble­rait que le numéro 1 mondial soit très motivé à l’idée de décro­cher une deuxième médaille après celle en bronze à Pékin en 2008.

« Je suis très motivé pour jouer aux Jeux Olympiques et me battre pour une médaille. J’ai de grandes aspi­ra­tions pour un tournoi, qui a lieu tous les quatre ans et qui est le plus grand de l’his­toire du sport. De plus, repré­senter mon pays est un immense honneur et privi­lège. J’essaie toujours de le faire dans les compé­ti­tions auxquelles la Serbie et le tennis serbe parti­cipent. C’est sans aucun doute mon objectif après les Grands Chelems. C’est ce que je vise. »