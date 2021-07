Dans une petite vidéo envoyée à un fan japo­nais, Novak Djokovic donne rendez‐vous au bambin à Tokyo.

La seule infor­ma­tion dont on ne dispose pas et qui pour­rait nous aiguiller un peu plus sur sa parti­ci­pa­tion offi­cielle aux Jeux est de savoir quand cette vidéo a été réel­le­ment enre­gis­trée car on imagine pas Nole capable de mentir à un fan aussi « amou­reux » du Serbe.

Pour le moment rien ne filtre du côté du Serbe alors que la plateau a encore perdu un autre outsider en la personne de Dan Evans, positif au Covid‐19.