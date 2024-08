Surclassé il y a trois semaines par Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon, Novak Djokovic s’ap­prête à le retrouver, cette fois‐ci en finale des Jeux Olympiques sur terre battue (à partir de 14h ce dimanche).

Et malgré son immense expé­rience et palmarès, le Serbe a logi­que­ment préféré se déclarer comme outsider et mettre la pres­sion sur son adver­saire. Une commu­ni­ca­tion clas­sique mais toujours payante.

« Je ne me consi­dère pas comme favori dimanche car Alcaraz a prouvé qu’il était le meilleur joueur du monde en ce moment. Il a gagné Roland Garros, il a gagné Wimbledon, il m’a battu en finale sans problème là‐bas, il a atteint la finale ici sans perdre un set. Je veux dire que moi aussi, mais je pense que vu la façon dont il joue, il est défi­ni­ti­ve­ment favori. Mais j’ai l’im­pres­sion d’être un joueur diffé­rent de celui que j’étais à Wimbledon, dans ma façon de bouger, dans ma façon de frapper la balle. Sans rien enlever à sa victoire en finale de Wimbledon, il était domi­nant et méri­tait de gagner, mais je me sens plus confiant. »