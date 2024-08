Après avoir remporté l’or, Novak a donc compléter son palmarès car c’était le seul grand titre que le Serbe n’avait pas encore dans sa vitrine des trophées.

Cette médaille est très symbo­lique d’au­tant que Nole est une immense star dans son pays, certains pensent même qu’il pour­rait faci­le­ment devenir président de la Serbie.

En confé­rence de presse, Novak a donc fait un point tout en ne voulant pas se donner de prochaines échéances.

« Je sais que j’ai déjà gagné tous les grands tour­nois, mais j’aime toujours ce sport, j’aime concourir, m’en­traîner jour après jour, conti­nuer à m’amé­liorer et prendre soin de mon corps. Le tennis compte beau­coup pour moi et je fais de mon mieux. Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, c’est le moment de célébrer »