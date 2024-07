Lors de son passage en confé­rence de presse avant le début de Jeux olym­pique de Paris, Novak Djokovic a abordé de nombreux sujets.

Et après être revenu sur un poten­tiel affron­te­ment face à Rafael Nadal au deuxième tour, sa non‐présence sur le village olym­pique ou encore sa retraite, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a égale­ment évoqué sa saison plutôt moyenne (toujours aucun titre) avant de penser, sans le citer, à Carlos Alcaraz, grand favori du tournoi.

« Cette année a été un peu diffi­cile à la fois physi­que­ment et menta­le­ment. Mais ce sont des circons­tances que je ne vis pas pour la première fois. Je sais comprendre la situa­tion. Je n’ai peut‐être pas autant de temps qu’il y a dix ou quinze ans. Je me concentre sur les grands événe­ments. C’est pour­quoi je travaille pour être en mesure de riva­liser avec un jeune de 20 ans au plus haut niveau. J’attends ce tournoi avec impa­tience », a déclaré le Serbe qui affron­tera Matthew Ebden ce samedi au premier tour.